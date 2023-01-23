شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد قواعد ومعايير للرقابة والإشراف على البنوك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1 - تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2 - الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3 - الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج.
4 - الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5 - تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6 - الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية.
7 - الحدود القصوى لتركز العملات.
8 - ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.
9 - المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.
10 - قواعد حوكمة البنوك وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفي.
11 - ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.
12 - نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
13 - معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة.
14 - قواعد الإفصاح واعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
15 - الشروط الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.
16 - القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.
17 - الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
18 - ضوابط تعامل البنوك مع اطرافها المرتبطة.
19 - قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.
20 - نظام الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
21 - شروط وقواعد اصدار البنوك لشهادات الإيداع الدولية.
22 - شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما.