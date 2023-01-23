استطلاع يكشف تراجع توقعات الجمهوريين في الولايات المتحدة

كشف استطلاع من مركز بيو للأبحاث الأخيرة التي أجراها بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، عن نظرة وتوقعات للحزب الجمهوري، الذي أصبح اليوم يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب الأمريكي، وهي المرة الأولى التي يسيطرون فيها على المجلس منذ أربع سنوات. والتي تميزت في الأسابيع الأولى في السلطة بالدراما - وعلى الأخص بفوز كيفن مكارثي الذي طال أمده بـ15 اقتراعًا ليصبح رئيس مجلس النواب.

لذا ومع بدء الكونغرس الجديد قدم كارول دوهرتي توقعات الجمهوريين في الولايات المتحدة للعامين المقبلين، وقال أقل من نصف الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية (%44) إن الجمهوريين في الكونغرس سينجحون في تمرير برامجهم خلال العامين المقبلين.

مستقبل الحزب

أصبح الجمهوريون إلى حد ما أقل تفاؤلاً بشأن مستقبل حزبهم.

في (نوفمبر)، قبل النقاش المطول حول عرض النائب مكارثي، ذكر حوالي ثلثي الجمهوريين (%65) إنهم متفائلون بشأن مستقبل الحزب. وكان هذا أقل بـ 9 نقاط مئوية مما كان عليه بعد هزيمة الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات في عام 2020، وأقل بمقدار 18 نقطة عن انتخابات التجديد النصفي لعام 2018.

اتحاد جمهوري

الجمهوريون متحدون إلى حد كبير في وجهات نظرهم حول الحكومة والدفاع الوطني والسياسات التي تنطوي على العرق.

وقالت أغلبية كبيرة في كل المجموعات ذات التوجه الجمهوري إن الحكومة تقوم بالكثير من الأشياء التي من الأفضل تركها للشركات والأفراد؛ وأن سياسات الحكومة يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى وحيدة؛ وأن الأشخاص البيض لا يستفيدون كثيرًا من عرقهم.

المؤسسات الوطنية

يقول أقل من نصف الجمهوريين إن شركات التكنولوجيا والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمدارس العامة K-12 والنقابات العمالية والكليات والجامعات والشركات الكبيرة لها تأثير إيجابي على الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد، ووفقًا لمسح خريف 2022 انخفضت نسبة الجمهوريين الذين يقولون إن البنوك لها تأثير إيجابي 25 نقطة منذ عام 2019 (من %63 إلى %38) وكان الانخفاض مماثلا في آراء الجمهوريين بشأن الشركات الكبيرة (من %54 إلى %26).

المحكمة العليا

لا تزال المحكمة العليا تحظى بشعبية بين الجمهوريين. أعرب ما يقرب من ثلاثة أرباع الجمهوريين والجمهوريين الأصغر حجمًا (%73) عن وجهة نظر إيجابية بشأن المحكمة العليا في استطلاع أجري في أغسطس الماضي، بعد فترة وجيزة من فترة تضمنت قلب قضية رو ضد وايد. كان ذلك أعلى بمقدار 8 نقاط مما كان عليه في يناير 2022.

ضد الصين

وفي استطلاع أجري في الربيع الماضي، أعرب 82 % من البالغين الأمريكيين عن وجهة نظر غير مواتية للصين، بما في ذلك 89 % من الجمهوريين و 79 % من الديمقراطيين. ومع ذلك، برز الجمهوريون المحافظون لانتقادهم: 93 % عبروا عن وجهة نظر غير مواتية للصين، بما في ذلك ما يقرب من الثلثين (64 %) الذين قالوا إن لديهم وجهة نظر غير مواتية للغاية - أعلى بكثير من أي مجموعة أيديولوجية أخرى.

الهجرة والجمهوريون

وفيما يتعلق بسياسة الهجرة، يعطي الجمهوريون بأغلبية ساحقة الأولوية لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

في حين أن الأغلبية في كلا الحزبين لطالما نظرت إلى زيادة الأمن على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كهدف مهم لسياسة الهجرة الأمريكية، كان الجمهوريون أكثر بثلاث مرات من الديمقراطيين (%72 مقابل %22) ليقولوا إن هذا مهم جدًا في مسح أجري في أغسطس الماضي.

وكان الجمهوريون أيضًا أكثر احتمالية بكثير من الديمقراطيين للقول إنه من المهم جدًا أو إلى حد ما زيادة عمليات ترحيل الأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني، وكانوا أقل احتمالًا لتفضيل إنشاء مسار إلى الوضع القانوني لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

تراجع ترمب

وقبل الانتخابات النصفية، تراجعت نسبة الجمهوريين الذين لديهم نظرة إيجابية لترمب.

ففي استطلاع أجري في أكتوبر 2022، أعرب معظم الجمهوريين عن وجهة نظر إيجابية عن الرئيس السابق، لكنه انخفض منذ عام 2020. وقال ستة من كل عشرة جمهوريين إنهم كان لديه مشاعر ايجابية تجاه ترمب في أكتوبر، انخفاضًا من %67 في العام السابق و %79 في أبريل 2020، خلال حملة إعادة انتخاب ترمب الفاشلة.

كراهية متبادلة

الجمهوريون والديمقراطيون أكثر كرهًا للطرف الآخر مما كان عليه في الماضي.

ومنذ منتصف التسعينيات، ازدادت الكراهية الحزبية بشكل كبير بين أعضاء كلا الحزبين. في استطلاع تم إجراؤه العام الماضي، قال %62 من الجمهوريين إن لديهم وجهة نظر غير مواتية للغاية للحزب الديمقراطي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الذين قالوا هذا في عام 1994. وأغلبية أقل من الديمقراطيين لديهم آراء غير مواتية للغاية للحزب الجمهوري (%54)، لكن هذه الحصة تضاعفت ثلاث مرات منذ منتصف التسعينيات.