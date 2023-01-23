الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير في الحكومة وحكام إقليميون ومشرعون، يشتبه في ضلوعهم في الحملة الأمنية على المتظاهرين.

حظر السفر

وفي اجتماع في بروكسل، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على السفر وتجميد الأصول على وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، واتهموه بالضغط على الرياضيين الإيرانيين لإسكات الاحتجاج، بما في ذلك متسلق إيراني تنافس في مسابقة في سيول.

كما استُهدفت قوات الشرطة الخاصة الإيرانية، واتُهمت باستخدام «العنف المفرط والقوة المميتة ضد المتظاهرين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال... من خلال إطلاق النار من أسلحة آلية على المتظاهرين».تجميد أصول

وفرض تجميد أصول آخر على المقر الرئيسي للأمر بالحق وحظر الشر، وهي مؤسسة حكومية إيرانية يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها مسؤولة عن «تحديد وفرض نماذج سلوكية صارمة بشكل مفرط في المجتمع».

كما تعرضت الشركات المرتبطة بالأمن السيبراني وبرامج التجسس وتصفية وسائل التواصل الاجتماعي وإنتاج معدات أمنية يُزعم استخدامها في الحملة القمعية للعقوبات، وفُرضت إجراءات تقييدية على كبار ضباط الحرس الثوري وبعض وحداته الإقليمية.

الجولات العقابية

وفرضت الكتلة المكونة من 27 دولة ثلاث جولات من العقوبات على مسؤولين ومنظمات إيرانية - بما في ذلك وزراء وضباط جيش وشرطة الآداب الإيرانية.