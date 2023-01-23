نتائج عكسية لعملية توفير الطاقة في باكستان

تُركت معظم أنحاء باكستان بدون كهرباء لعدة ساعات، حيث أدى إجراء الحكومة لتوفير الطاقة إلى نتائج عكسية، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في انتشار الذعر، وأثار تساؤلات حول طريقة تعامل الحكومة، التي تعاني من ضائقة مالية مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال مسؤولون إن الكهرباء انقطعت خلال ساعات الاستخدام المنخفض بين عشية وضحاها، للحفاظ على الوقود في جميع أنحاء البلاد، مما ترك الفنيين غير قادرين على تشغيل النظام مرة واحدة.

الحرمان من المياه

وأدى الانهيار الذي حدث على مستوى البلاد، إلى حرمان الكثير من الناس من مياه الشرب، حيث تعمل المضخات بالكهرباء.

وانقطعت الكهرباء عن المدارس والمستشفيات والمصانع والمحلات التجارية، وسط طقس الشتاء القاسي.

وقال وزير الطاقة خورام داستغير لوسائل إعلام محلية يوم الاثنين، إن المهندسين يعملون على استعادة إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة إسلام أباد، وحاولوا طمأنة الأمة بأن الكهرباء ستعود بالكامل في غضون 12 ساعة مقبلة.

ووفقًا للوزير، ينخفض استخدام الكهرباء عادةً بين عشية وضحاها، خلال فصل الشتاء - على عكس أشهر الصيف عندما يلجأ الباكستانيون إلى تكييف الهواء، بحثًا عن فترة راحة من الحرارة.

وقال دستاغير «كإجراء اقتصادي، قمنا بإغلاق أنظمة توليد الطاقة لدينا مؤقتًا». وأضاف أنه عندما حاول المهندسون إعادة تشغيل الأنظمة، لوحظ «تذبذب في الجهد»، مما «أجبر المهندسين على إغلاق محطات شبكة الكهرباء» واحدة تلو الأخرى.

وأصر على أن هذه لم تكن أزمة كبيرة، وأن الكهرباء كانت تُعاد على مراحل.

إجراء التحقيق

وفي العديد من الأماكن والشركات والمؤسسات الرئيسية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق العسكرية والحكومية، بدأت المولدات الاحتياطية.

وقال داستغير للصحفيين في مؤتمر صحفي آخر، إن رئيس الوزراء شهباز شريف أمر بإجراء تحقيق في الانقطاع.

وأضاف «نأمل أن تتم استعادة إمدادات الكهرباء بالكامل الليلة»، مضيفًا أن كل شيء يجري عمله لتحقيق ذلك. كما انقطعت الكهرباء عن كراتشي، أكبر مدينة ومركز اقتصادي في البلاد، مثلها مثل مدن رئيسية أخرى مثل كويتا وبيشاور ولاهور. وفي لاهور، تم نشر إشعار إغلاق على محطات مترو Orange Line، حيث كان عمال السكك الحديدية يحرسون المواقع والقطارات المتوقفة على القضبان.قال عمران رنا، المتحدث باسم شركة الإمداد بالطاقة في كراتشي، إن أولوية الحكومة هي «إعادة الطاقة إلى المرافق الإستراتيجية، بما في ذلك المستشفيات» والمطارات وأماكن أخرى.

فيما قالت مجموعة NetBlocks.org المدافعة عن الوصول إلى الإنترنت، إن بيانات الشبكة تظهر انخفاضًا كبيرًا في الوصول إلى الإنترنت في باكستان، يعزى إلى انقطاع التيار الكهربائي على المستوى الوطني. وقالت إن المقاييس تشير إلى أن الاتصال كان عند 60٪ من المستويات العادية حيث كافح العديد من المستخدمين للاتصال بالإنترنت.

أسوأ أزمة

تكافح باكستان مع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في البلاد في السنوات الأخيرة، وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.

وقد أجبر هذا الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، على طلب إغلاق مراكز التسوق والأسواق بحلول الساعة 8:30 مساءً لأغراض الحفاظ على الطاقة، والمحادثات جارية مع صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض الشروط، بشأن خطة الإنقاذ الباكستانية البالغة 6 مليارات دولار، والتي تعتقد الحكومة أنها ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. أصدر صندوق النقد الدولي الدفعة الأخيرة الحاسمة البالغة 1.1 مليار دولار لإسلام أباد في أغسطس. ومنذ ذلك الحين، تذبذبت المحادثات بين الطرفين، بسبب إحجام باكستان عن فرض إجراءات ضريبية جديدة.