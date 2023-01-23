شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد بديل صلاح بعد أنباء إقتراب رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول اقتراب رحيل النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

كييزا يقترب من ليفربول بالفترة القادمة

وكشفت موقع “كالتشو ميركاتو” الإيطالي، على أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، قد حددت بديل النجم المصري محمد صلاح، بعد اقتراب رحيله بسبب تراجع مستواه بالفترة الأخيرة.

وأكد الموقع الإيطالي، على أنه في حالة بيع صلاح قبل الموسم المقبل، فإن كلوب سيحاول التعاقد مع فيديريكو كييزا، نجم فريق يوفنتوس كبديل له.

وأوضحت التقارير على أن فيديريكو كييزا، تقدر قيمته بـ53 مليون جنيه إسترليني، وسيتم التعاقد معه بناء على طلب المدرب يورجن كلوب.

وتعافى اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا مؤخرًا، من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، أبعده عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.