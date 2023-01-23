شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من ميسي يمهد إلى إنتقاله للسيتي فى الصيف المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن ميسي قد اتخذ قراره النهائي بشأن التجديد مع باريس وموقفه الحالي من الجانب الفرنسي، حيث رفض اللاعب جميع العروض المقدمة له من اجل التجديد لموسم آخر مع البي أس أجي، مكتفيًا بالفترة التى قضاها داخل الفريق فى المرحلة الماضية.

وربطت بعض التقارير رحيل اللاعب بإمكانية إنضمام ميسي للسيتي فى الصيف المقبل، حيث أن جميع المصادر داخل الفريق السماوي تؤكد عن وجود صفقة مفاجأة للجميع فى الإنتقالات القادمة تجهز إليها إدارة الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيب جوارديولا.

فى تلميح وإشارة قوية إلى أن الصفقة القادمة قد تكون ميسي، خاصة فى ظل العلاقة القوية التى تجمع اللاعب بجوارديولا منذ أن كان الثنائي معًا فى برشلونة، مما قد يسهل من حدوث إتفاق جيد بين الطرفين فى الأيام القليلة الماضية.



ميسي متحمس لخطوة الإنتقال للسيتي

وفى سياق متصل، أكد أكثر من مصدر قريب من اللاعب أن ميسي يري بأن مشروع السيتي القادم سيكون جيدًا للغاية، ولكن فى الوقت ذاته سينتظر موقف جوارديولا النهائي من تجديد تعاقده من عدمه مع الفريق السماوي لحسم موقفه.

حيث أن رحيل المدرب فى الفترة القادمة سيجبر اللاعب لرفض العرض الإنجليزي، والنظر إلى العروض الآخري المقدمة له، فى ظل رغبة أكثر من فريق أوروبي فى الحصول على خدمات اللاعب.