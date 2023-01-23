انت الان تتابع خبر رسميا.. السيتي يعلن عن ضم الأرجنتيني ماكسيمو بيروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر حسابه في موقع "تويتر": "يسعدنا استكمال التعاقد مع ماكسيمو بيروني من فيليز سارسفيلد، لاعب خط الوسط سينضم إلينا بعد بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما".

وبحسب بيان النادي فإن "ماكسيمو بيروني لاعب خط الوسط الأرجنتيني سينتقل إلى ملعب الاتحاد في صفقة مدتها خمس سنوات ونصف".



ويبلغ ماكسيمو بيروني من العمر 20 عاما وهو من مواليد يناير 2003، وتدرج في فيليز سارسفيلد حتى وصل للفريق الأول في يناير 2022 وشارك معه في 33 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 2.

وساعد بيروني النادي على التأهل إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، لعب بيروني مع منتخب الأرجنتين تحت 16 عامًا وهو جزء من فريق المنتخب الوطني الذي يتنافس في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما في كولومبيا.

وسبق أن تعاقد مانشستر سيتي مع جوليان ألفاريز من ريفر بليت في يناير 2022 حيث لعب معارا مع النادي الإنجليزي قبل أن ينضم للسيتي في الصيف الماضي.



ويملك مانشستر سيتي 45 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر آرسنال الذي لعب 19 مباراة.

وسيلعب مانشستر سيتي مع آرسنال يوم الجمعة في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي علما أن السيتي تأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وودع من ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية