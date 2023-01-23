انت الان تتابع خبر نائب مستقل: الاستثمار في العراق يخضع لـ"الواسطات" والارتباطات بالأحزاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر السعبري في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، أن "عدم استقرار الدولار سبب مشكلات عدة للعراقيين".

وأضاف، "جمعنا 83 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية لكن لم تأخذ بها هيئة الرئاسة، ثم جمعنا تواقيع لإدراج فقرة مناقشة سعر الدولار في جلسات البرلمان عقب عطلته التشريعية ولم تستجب هيئة الرئاسة أيضاً".



وتابع السعبري، أن "الاستثمار في العراق يخضع للواسطات والعلاقات النافذة بالأحزاب السياسية".