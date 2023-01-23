انت الان تتابع خبر الجيل الجديد: العراق يفتقد للسياسات المالية والنقدية.. هذا الحل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تغيير رئيس المصرف العراقي للتجارة كان من المفترض أن يتم من قبل؛ نظراً للإشكالات الكثيرة الدائرة حوله".

وأضافت، "ليست لدينا سياسة مالية ولا سياسة نقدية ونحتاج إلى من يتصدى لهذه المسؤولية"، معتبرة إرجاع علي العلاق محافظاً للبنك المركزي "بصفقة سياسية"، مشيرة إلى أنه ستوجه كتاباً إلى العلاق حول خططه واستراتيجيته لإدارة البنك المركزي وكيف سيكون تعامله مع شركات الصيرفة والمصارف الاهلية وتساؤلات أخرى حول غرق الـ7 مليارات دينار.

ورأت، أن "أصحاب الصيرفات الصغيرة غير مؤثرين في سوق العملة مثل المصارف العملاقة التابعة للجهات السياسية"، مردفة أنه "للحد من الفساد يجب التحول الى النظام المصرفي الالكتروني والحكومة والالكترونية".

وتابعت عبد الواحد، أن "ارتفاع الدولار له علاقة بالفساد وجزء آخر يرتبط بالبنك الفيدرالي الأمريكي، مبينة أن إقليم كردستان مشترك في تهريب العملة والنفط".

وأكملت رئيس كتلة تحالف الجيل الجديد، قائلة: "الأحزاب تتقاسم كل الدولة العراقية من الأرض إلى السماء"، لافتة إلى أنه "جرى إبعاد النواب المستقلون بما فيهم الجيل الجديد عن اللجنة المالية".

وأتمت عبد الواحد، بالتأكيد على أن "شريك نور زهير متواجد في كردستان تحت حماية سلطات الإقليم".