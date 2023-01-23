شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. جوارديولا يوافق على رحيل نجمي الفريق من أجل ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي بدأ رحلة التخطيط للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى الصيف المقبل، حيث تثق مجموعة السيتي فى قدرتها على ضم اللاعب فى حالة الإستغناء عن بعض لاعبي الفريق الحاليين، والذي تقترب عقودهم على الإنتهاء.

وفى سياق متصل، أعرب جوارديولا عن إعجابه بمخطط السيتي فى التعاقد مع ميسي بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن اللاعب سينتهي تعاقده مع باريس فى نهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي يرفض فيه اللاعب التجديد مع الجانب الفرنسي حتى اللحظة الحالية.

ولا يمانع جوارديولا فى هذا الصدد رحيل كلًا من ألكاي جوندوجان وبرناندو سيلفا عن السيتي فى نهاية الموسم الجاري، لتوفير الأموال من أجل إغراء ميسي بمقابل مادي قوي وتكوين فريق أسطوري داخل السيتي.



حلم جوارديولا يقترب من التحقق

وأكدت بعض المصادر القوية أن ميسي تجمعه علاقة قوية بجوارديولا، المدير الفني الحالي للسيتي، مما قد يسهل من إنتقال اللاعب وإقباله على خطوة تواجده فى البيرميرليج داخل منظومة السماوي، والتي تتناسب كثيرًا مع طريقة لعب النجم الأرجنتيني.

ويحلم جوارديولا بتكوين ثلاثي أسطوري جديد فى الخط الأمامي للسيتي، حيث أنه مقتنع تمامًا بأن التعاقد مع ميسي بجانب كلًا من دي بروين وإيرلينج هالاند سيكون بمثابة هجوم الناري الأقوي فى البيرميرليج.