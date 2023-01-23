اخبار العالم

ليفربول يقترب من التخلي عن خدمات محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يقترب من التخلي عن خدمات محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تراجع في النتائج خلال الفترة الأخيرة على مستوى الممتاز موسم 2022-2023.

ليفربول يتحرك للاستغناء عن محمد صلاح

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عبر صحيفة “كالتشيو ميركاتو”، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الانجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، على أن ليفربول بات منفتحًا لبيع النجم المصري محمد صلاح، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم الجاري.

أشارت الصحيفة إلى أن هناك حالة من القلق لدى يورجن كلوب من تراجع مستوى محمد صلاح، خلال المباريات الأخيرة وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب.

باريس يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

وأوضحت التقارير على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تنتظر موقف النجم المصري، من أجل التعاقد معه خلال الصيف القادم لعام 2023.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا