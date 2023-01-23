شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من التخلي عن خدمات محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تراجع في النتائج خلال الفترة الأخيرة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ليفربول يتحرك للاستغناء عن محمد صلاح

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عبر صحيفة “كالتشيو ميركاتو”، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الانجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، على أن ليفربول بات منفتحًا لبيع النجم المصري محمد صلاح، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم الجاري.

أشارت الصحيفة إلى أن هناك حالة من القلق لدى يورجن كلوب من تراجع مستوى محمد صلاح، خلال المباريات الأخيرة وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب.

باريس يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

وأوضحت التقارير على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تنتظر موقف النجم المصري، من أجل التعاقد معه خلال الصيف القادم لعام 2023.