زيلينسكي يتعهد بالتصدي بسرعة للفساد في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد أنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة «سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي ، لكن كل ذلك سيكون عادلاً».

وأضاف زيلينسكي، الذي انتخب بأغلبية ساحقة في عام 2019 بناء على تعهدات بتغيير الطريقة التي تُدار بها الدولة السوفيتية السابقة، إن حكومته قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة.