انت الان تتابع خبر الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت إن "العقوبات فرضت على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ومسؤولين إيرانيين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات".

وفي وقت سابق اليوم فرضت الادارة بريطانية ، عقوبات جديدة استهدفت عددًا من الشخصيات والمسؤولين في طهران بعد سويعات من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران.



وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان "من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، هم الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".