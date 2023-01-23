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وفد إعلامي أردني رفيع يصل بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنقابة، ورد لـ الخليج 365، أنه "كان في استقبال الوفد، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".

وضم الوفد الأردني، وفق البيان، كلاً من خالد الشقران رئيس تحرير صحيفة الرأي، ومصطفى ريالات رئيس تحرير صحيفة الدستور، ومكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة الغد، وفيروز مبيضين مدير عام وكالة الانباء الاردنية / بترا، وابراهيم البواريد مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ودانة صياغ مدير عام تلفزيون المملكة الفضائية، وحسين الجغبير رئيس تحرير صحيفة الانباط، وعلي فريحات من وكالة الانباء الاردنية، وامجد سلمى عبد الله نائب نقيب الصحفيين الاردنيين ، وعبد الوهاب زغيلات رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، وفق البيان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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