انت الان تتابع خبر وفد إعلامي أردني رفيع يصل بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنقابة، ورد لـ الخليج 365، أنه "كان في استقبال الوفد، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".

وضم الوفد الأردني، وفق البيان، كلاً من خالد الشقران رئيس تحرير صحيفة الرأي، ومصطفى ريالات رئيس تحرير صحيفة الدستور، ومكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة الغد، وفيروز مبيضين مدير عام وكالة الانباء الاردنية / بترا، وابراهيم البواريد مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ودانة صياغ مدير عام تلفزيون المملكة الفضائية، وحسين الجغبير رئيس تحرير صحيفة الانباط، وعلي فريحات من وكالة الانباء الاردنية، وامجد سلمى عبد الله نائب نقيب الصحفيين الاردنيين ، وعبد الوهاب زغيلات رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، وفق البيان.

