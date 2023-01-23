انت الان تتابع خبر موقف ألماني من حادثة حرق القرآن في السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "أوروبا تؤيد التعايش السلمي بين جميع الأديان"، مضيفاً أن "حق الإنسان في الحرية الدينية ذو قيمة عليا مثل حرية التظاهر وحرية الرأي، موضحاً في المقابل أن الاستفزازات - مثل ذلك العمل الاحتجاجي في ستوكهولم - يساهم في الانقسام".وبحسب تقرير لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، أحرقت نسخة من القرآن يوم "السبت" الماضي بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم. وقد أثار ذلك انتقادات حادة من العديد من البلدان الاسلامية والعربية. وتؤثر الواقعة أيضا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأمر الذي تعرقله منذ شهور تركيا، العضوة في الناتو.