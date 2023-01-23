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محافظ الديوانية يعفي مديري الزراعة والمجاري ويكلف بديلين

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثائق، حصلت عليها الخليج 365، انه " تقرر انهاء تكليف (حسن علي مطر) مدير زراعة الديوانية من مهام عمله وتكليف (حسن عجيل خنيزير) بديلا عنه لمدة ثلاثة اشهر".
كما تقرر، بحسب الوثائق، "انهاء تكليف (حيدر طليع حسين) مدير مجاري الديوانية من مهمام عمله بناءاً على طلبه ويكلف بمهام مسؤول شعبة التنفيذ فيما تم تكليف (نهاد حسن طالب) بديلا عنه".

ادناه الوثائق:
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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