انت الان تتابع خبر الحكيم للسفيرة الامريكية: ضرورة التعامل بمرونة مع محددات الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحكيم، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق إلينا رومانيسكي".

وبحث اللقاء، "تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة فضلا عن العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن على المستوى السياسي والاقتصادي، وتطرق الى النجاحات التي عكستها بطولة خليجي ٢٥ وتغييرها لانطباعات خاطئة عن العراق فضلا عن الأثر الطيب الذي تركته في نفوس العراقيين واعتزازهم ببلدهم".



ودعا الحكيم، إلى "حضور أكبر للولايات المتحدة في مجال الطاقة ضمن إدارة مركزية عبر الحكومة الإتحادية، مشيداً بالخطوات المتحققة في مجال الربط الكهربائي بين العراق وعدد من دول المنطقة".

وحث رئيس تيار الحكمة الوطني، وفق البيان، على "تعاون أكبر في الملف الاقتصادي بين بغداد وواشنطن واستثمار انفتاح العراق على الجميع من ثابت مصالحه الوطنية وحفظ سيادته، مؤكداً أهمية المرونة في التعامل مع محددات التعاطي مع الدولار و ضبط تأثيراته السلبية على الدينار العراقي و ارتفاع الأسعار".

