إيطاليا تعزز علاقتها بالجزائر بحثا عن الغاز

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وذكر بيان إيطالي أن ميلوني جاءت «على رأس وفد وزاري هام» في زيارة تأتي بعد ستة أشهر من القمة الجزائرية - الإيطالية التي ترأسها سابقها ماريو دراغي مع الرئيس تبون في يوليو وتم خلالها الاتفاق على زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى روما.وأصبحت الجزائر المزود الرئيس لروما بالغاز، وذلك عبر خط أنابيب «ترانسميد» الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس، متخطية روسيا بعد غزو أوكرانيا.
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