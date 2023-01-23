قوانين شعبوية وراء استقالة الحكومة الكويتية

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وأشارت إلى وجود سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها، ورفضت الحكومة في جلسات سابقة تقديم أي تعهدات للنواب بشأن القوانين الشعبوية، وفي أوائل الشهر الجاري انسحبت الحكومة من جلستين برلمانيتين للتصويت على القوانين الشعبوية.وتشكلت الحكومة الكويتية في أكتوبر الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وكان مرسوم تشكيلها هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها.
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