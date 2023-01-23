شكرا لقرائتكم خبر كسوة سعودية إلى لبنان.. وسلال للسودان وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.932 قسيمة شرائية للحصول على الكسوة الشتوية لأسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي، واصل تسليم السلال الغذائية في السودان وباكستان.

ووزع المركز أمس، المساعدات الإغاثية المتنوعة للفئات الأشد ضعفا في المناطق المتضررة بالفيضانات بباكستان، بواقع 1.500 سلة غذائية في منطقة راجن بور ومنطقة ديرا غازي خان بإقليم البنجاب، استفاد منها 10.500 فرد.

وسلم المركز 11طنا و250 كجم من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا في القرية الثالثة بالحي الشرقي في محلية الفاو بولاية القضارف بالسودان، استفاد منها 1.570 فردا، كما وزع 390 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل بأفغانستان، استفاد منها 2.340 فردا.