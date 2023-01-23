كسوة سعودية إلى لبنان.. وسلال للسودان وباكستان

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ووزع المركز أمس، المساعدات الإغاثية المتنوعة للفئات الأشد ضعفا في المناطق المتضررة بالفيضانات بباكستان، بواقع 1.500 سلة غذائية في منطقة راجن بور ومنطقة ديرا غازي خان بإقليم البنجاب، استفاد منها 10.500 فرد.وسلم المركز 11طنا و250 كجم من السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا في القرية الثالثة بالحي الشرقي في محلية الفاو بولاية القضارف بالسودان، استفاد منها 1.570 فردا، كما وزع 390 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل بأفغانستان، استفاد منها 2.340 فردا.
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