شكرا لقرائتكم خبر الأردن يطالب السويد بالاعتذار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعا في كلمة بمستهل جلسة النواب اليوم أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الحكومة ومن خلال وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة السويدية لرفض هذه الممارسات تحت ذريعة حرية التعبير والرأي، وتقديم اعتذار واضح وصريح لكل المسلمين.وأكد «رفض هذه الممارسات التي تؤجج مشاعر مليارات المسلمين حول العالم، وتشكل إساءة للمسلمين والمصحف الشريف، الذي يحث على المحبة والخير وتحقيق العدل والمساواة وصلاح المجتمعات».
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