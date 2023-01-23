الحوثي ينافس طالبان في خنق النساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الحكومة اليمنية «إن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تنافس حركة طالبان على المرتبة الأولى للتنظيمات الأكثر بشاعة في العالم بالتضييق على النساء».

واستنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تغريدة على تويتر منع ميليشيات الحوثي للنساء من الجلوس على جانبي شارع سائلة صنعاء القديمة للتنزه، وعبر عن بالغ غضبه عقب قيام ميليشيات الحوثي بخنق النساء من خلال قراراتها المتلاحقة.

وأثار إصدار الميليشيات الحوثية تعميما بمنع النساء من الجلوس على جانبي شارع سائلة صنعاء، استياء شعبي كبير، وعبر الأهالي عن غضبهم، حيث كان المواطنون يجلسون عليه ويعتبرونه متنزها للترفيه عن أنفسهم من هموم وضيق الحياة في صنعاء في ظل انعدام كامل للمنتزهات والحدائق والملاهي.

من جهة أخرى، أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات مسيرة بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، في منفذ شحن الحدودي.

ونقلت وكالة «2 ديسمبر» الإخبارية اليمنية عن مصادر أمنية قولها، «إن الشحنة كانت تضم 25 صندوقا مموها تحتوي على قطع طائرات بدون طيار، وأوضحت المصادر أنه تم تفتيش الصناديق، وعثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات بدون طيار وكانت متجهة لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا».

وذكرت المصادر أن الشاحنة استخدمت وثائق تشير إلى أنها قطع غيار تابعة لشبكة اتصالات بينما «كانت الصناديق تحمل شعار هواوي، وذلك للتمويه على الشحنة التي تتبع مكتب تخليص يعرف بـ»الامتياز» ومستوردا محليا يعمل لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية».

وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في ذات المنفذ شحنات سابقة في طريقها للحوثيين، آخرها العام الماضي وضمت 52 صاروخا مضادا للدروع.

وفي الجانب الإنساني، افتتحت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، مشروعا لتوفير المياه النقية لآلاف النازحين في أربعة مخيمات، في إطار مشاريع تعزيز الوصول إلى حلول المياه الآمنة والمستدامة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقام وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، بافتتاح مشروع إمداد المياه النقية للنازحين في أربعة مخيمات شمال مدينة مأرب، بتكلفة 600 ألف دولار، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونفذته منظمة الهجرة الدولية في اليمن.

وقال الوكيل مفتاح «إن المشروع يستهدف 28 ألف نازح ونازحة في مخيمات السويداء والبطحاء وسائلة الميل وحوش الجامعة، ويتكون من وحدة ضخ للمياه من البئر، وخزان خرساني سعة 300 م3، وخط ضخ رئيس من البئر إلى الخزان، إضافة إلى شبكة إسالة للمياه من الخزان إلى المخيمات الأربعة».

وفي سياق متصل قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، «إن أكثر من 74 % من النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، وذكرت في تغريدة بحسابها على تويتر أنها تزود العائلات في جميع أنحاء اليمن بخدمات الحماية مثل الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات القانونية».

مشاهدات يمنية:

