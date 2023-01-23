«تعزيز التعاون الأمني وتطوير العلاقات».. تفاصيل لقاء السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

حضر اللقاء اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مؤكدًا متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التى توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الامنى والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

ونقل "بيرنز" إلى الرئيس تحيات الرئيس "بايدن"، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التى تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الاوسط ودعامة الامن والاستقرار به بقيادة السيد الرئيس لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.