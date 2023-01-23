شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. رئيس مجلس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، تشكل لجنة القيم بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.

وقال عبد الرازق، إن اللجنة العامة عقدت اجتماعا بالأمس، وشهد ترشيح أعضاء لجنة القيم، مشيراً إلي أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر بتشكيل لجنة القيم قرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس.

وجاء تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ علي النحو الأتي :

1- سعيد إسماعيل ضيف الله (الوفد)

2- محمد ماهر مصطفي أبو غالي (مستقل)

3- عياد راغب (مستقل)

4- هيام فاروق (مستقل) – تنسيقية شباب الأحزاب

5- نيفين مخائيل (مصر الحديثة)

6- أحمد شعبان ( حزب التجمع)

7- سامح السادات (الإصلاح والتنمية)

8- مجدي خراجة (مستقبل وطن)

9- إيهاب أبو كليله ( مستقبل وطن)

10- زين العابدين أحمد محمد إبراهيم (مستقبل وطن)

11- أحمد علي محمد حماد (مستقبل وطن)

12- حسن قنديل (مستقبل وطن)

13- عبد المجيد الاشقر (مستقبل وطن)

14- محمد عبده اللمعي (مستقبل وطن)