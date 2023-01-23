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وزير التعليم: الدنيا هديت شوية على الثانوية العامة.. ورئيس الشيوخ: الحمد لله

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال "حجازي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس:" دلوقتي الدنيا هديت شوية على الثانوية العامة".

 

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق :" الحمد لله".

 

وتحدث "حجازي" عن مجموعات الدعم والتقوية، متسائل :" هل يوجد معلم يعمل حصة بـ70 ألف جنيه؟ .. مضيفا:" سوف يتم اختيار 3 أو 4 مدارس فيها مجموعة تقوية فى كل منطقة تتمتع بقاعات فاخرة وذلك نظير مبلغ".

 

وأضاف: "يوجد تسريبات أن الحصة بـ150، لكن الحقيقة أن حد أدني 20 جنيها وحد أقصي 100"، مضيفا:"مجموعات الدعم ثمنها فى مصر الجديدة لن يكون مثل في دكرنس التي أنتمي لها"، وعقب هنا رئيس المجلس ممازحا:" الوزير سوف ينحاز لأهل دكرنس".

 

وقال وزير التعليم:" أسميتها مجموعات دعم وليس التقوية".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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