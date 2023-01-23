شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"الشيوخ": التعليم الفنى يعيش أزهى عصوره هذه الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشاد "حجازي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس، بدور مجلس الشيوخ، مضيفا: على استعداد لتلبية الدعوة في أي وقت لمجلس الشيوخ، وأنتم في ضهري، لما نبقي على موجه واحدة لأنكم موجودين في الشارع، وأنا تحت أمركم.

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق :"سيكون لنا أكثر من لقاء لتدارس ما بادر للذهن وما تتناوله الآسر من هواجس حساسة وملحة داخل البيوت تهم فلذات الأكباد، مضيفا:"ما وجدناه منكم من هذه الروح، التفاؤل، حقيقة شعرنا بها وتتزايد الفترات القادمة.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبات برلمانية بالاهتمام بالتعليم الفني، وأن يكون هناك لجنة عليا مختصة بوضع استراتيجية للتعليم في مصر.

من جانبه أكد النائب عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تشكيل لجنة عليا مختصة بوضع استراتيجية للتعليم في مصر تضم الخبراء والعلماء ليقرروا كيف نبدأ، قائلاً: "كل وزير بيجي يبدع ويبتدع، وما يحدث لا يثمن ولا يغني عن جوع، الموضوع أكبر من وزير التربية والتعليم".

ولفت الشيخ، إلي أن الدولة تكبدت من ميزانيتها مليارات من أجل مشروع "التابلت" الذي لم يأتي بثماره، وكان للمجلس النيابي دور عظيم في مواجهة سياسات الوزير السابق.

بدوره، شدد النائب أبو النجا المحرزي، علي أهمية إعطاء أولوية للتعليم الفني، حيث يعد قاطرة التنمية في مصر، قائلاً : "في ألمانيا التعليم الفني أمر هام، إحنا هنا بيخرج من عندنا جهلاء".

واستطرد المحرزي، قائلاً: "كنا فرحانين بوزير التربية والتعليم لكن شكل فرحتنا جت على فاشوش"، وهي العبارة التي قرر المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس الذي ترأس الجلسة، بحذفها

وشدد "المحرزي" علي أهمية مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية فضلا عن مطالبته بالتوسع في المدارس الخاصة.