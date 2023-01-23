شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 27 ألفا نجحوا فى مسابقة الـ30 ألف مدرس وسيتم تعيينهم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إنه تم حصر معلمى الأمية، فوجد أن منهم 68 معلما فقط يمتلكون مؤهلا عاليا، ومن ثم لم يتم الاستعانة بهم فى العملية التعليمية، موضحا أنه تم رفع مذكرة لوزير المالية، ووافق على رفع سعر الحصة ليكون ثمنها 20 جنيها بدلا من المعمول به فى الوقت السابق ب 3 جنيهات فقط للحصة الواحدة.

وأضاف حجازى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، أن مشروعات المدارس، مثل مدارس النيل والمدارس المصرية اليابانية ومدارس مصر المتميزة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الرسمية الدولية موضحا أن الميزانية 200 مليار ل25 مليون طالب ومن ثم لما ينتقل 10 مليون طالب لهذه المدارس هنا يتم توزيع ميزانية أكبر على الـ15 مليون طالب المتبقيين.

ولفت وزير التعليم إلى أن مجانية التعليم أمر لا يمكن المساس به فهي حق يكفله الدستور والقانون.

وفيما يتعلق بمسابقة الـ30 ألف معلم، هناك 27 ألف معلم اجتازوا الاختبار، وسيتم التعاقد معهم لكن هناك مشكلة تواجهنى فى تعيين بعض المدرسات لأن منهن حوامل ومن ثم يصعب التحاقهن فى الوقت الحالى، لكن حقيقة الأمر أنه طالما اجتاز المعلم الاختبار فحقه في التعيين أصبح موجودا، ولكن من الممكن فقط إذا كانت المعلمة الفائزة فى المسابقة حامل يتم تأجيلها للعام اللاحق فقط لكن تظل محتفظة بحقها فى التعيين.

وفيما يتعلق برفقاء قادرون باختلاف قال الوزير أنه سيكون هناك حصر لكل الطلاب من ذوى الهمم الذين التحقوا بجامعات أو وظائف ناجحة بعد التخرج، موضحا أنه يجب أن يكون هناك مسرحية فريق عملها بالكامل من قادرون باختلاف وان يكون هناك حلقة تلفزيونية يتم اعدادها بالكامل وتقديمها من قبل قادرون باختلاف.

ولفت رضا حجازى إلى أنه من المهم أن يمارس الطلاب المسرح ويكون لهم نشاط مسرحى يحفظون النص ويؤدون العمل المسرحي بالكامل فهذه الانشطة أمر هام للغاية.