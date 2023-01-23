شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: "قلت للرئيس ما أقدرش أمتحن 700 ألف طالب على التابلت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم انجازات الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وقال "حجازي":" التقيت الرئيس الفتاح السيسى وتحدثت معه عن الثانوية العامة وقلت له مقدرش أمتحن 700 ألف طلاب على التابلت".

وأشار إلي أن فلسفة التصحيح اختلفت عما سبق، ففى الماضي كان يتم التصحيح بلونين أزرق وأحمر، لكن الآن الوضع اختلف تماما يوجد نقاط على السلامة الإملائية وضوح الأفكار والبلاغة فى التفكير ".

وتشمل الطلبات، الطلب المقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجدي، أما الطلب الثاني مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها.

والثالث مقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.