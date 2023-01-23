السعودية وتشاد توقعان اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي

وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك في إطار سعي حكومتي البلدين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بما يشجع على السلام والاستقرار الدوليين. ومثّل حكومة المملكة العربية السعودية في توقيع مذكرة التفاهم، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، فيما مثّل حكومة جمهورية تشاد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف. وغطت المذكرة عددًا من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها تطوير التعاون في مجالات التدريبات والتمارين العسكرية، والمساندة الإمدادية، والخدمات الطبية العسكرية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتوعية في مكافحة الإرهاب.



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