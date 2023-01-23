رئيس مجلس الوزراء الكويتي يرفع استقالة الحكومة إلى ولي العهد

أفادت "وكالة الأنباء الكويتية" (كونا)، الاثنين، بأن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، قدم استقالة حكومته. وذكرت الوكالة عبر حسابها على تويتر، أن رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس علماً "برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".



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