تعيين سارة السيد وكيلا لوزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة

أصدر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قرارًا بتعيين سارة بنت عبدالرحمن السيد في منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة، تتويجا لمسيرتها الطويلة والمتميزة في مجال التعاون الدولي، وحصاد سنوات من العمل الجاد الجاد في العديد من المناصب الدولية.

ولم تقتصر تجارب سارة بنت عبد الرحمن على مجالات التعاون الدولي فحسب، بل امتلكت أيضًا سنوات من الخبرة في مختلف التخصصات الأخرى مثل الخدمات المصرفية الإدارية، حيث اكتسبت خبرة عملية في العمل المصرفي في أكثر من دولة من خلال التحاقها بالعمل في مؤسسات كبرى في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ولديها مسيرة مهنية واسعة في هذا المجال بدأت في عام 2003 بالعمل في بنك بروفيدنت بين عامي 2003 و 2004، ومن المناصب الأخرى التي شغتها في المجال المصرفي كانت مديرة فرع ومساعدة في بنك M&T في الفترة من 2004 إلى 2012.