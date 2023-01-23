منفذ جديدة عرعر يستقبل 100 ألف معتمر من العراق

وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج , مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.
وقدم المعتمر فرج العيساوي شكره لكل من أسهم في خدمة ضيوف الرحمن ، وفي مقدمتهم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما قدموه وبذلوه لخدمة جميع المعتمرين. وأعرب حسين علي غادي عن سروره وفرحه بما أنعم الله به من أداء العمرة ، منوها بما لمسوه من خدمات متكاملة سائلاً الله تعالى أن يجزي قيادة هذه البلاد خير الجزاء.
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