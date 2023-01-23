انت الان تتابع خبر في محافظتين.. القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القوات في بيان ورد لـ الخليج 365، أن"مفارز شعبة مكافحة المخدرات في مديرية كمارك المنطقة الرابعة ألقت القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة 28 مخدرات، وفي ذي قار ألقت مفارز قسم شرطة كمرك المحافظة التابع للمديرية أعلاه القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة 28 مخدرات".



واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لعرضهم أمام القضاء".