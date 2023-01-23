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بحوزته مبالغ مزورة.. القبض على مسافر اجنبي في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية كمرك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط مسافر اجنبي بحوزته مبلغ مالي مزور قدره ( عشرة الاف دولار) فئة (100) دولار كان يروم إدخالها الى العراق".

واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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