انت الان تتابع خبر بحوزته مبالغ مزورة.. القبض على مسافر اجنبي في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية كمرك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط مسافر اجنبي بحوزته مبلغ مالي مزور قدره ( عشرة الاف دولار) فئة (100) دولار كان يروم إدخالها الى العراق".
واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".
واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".