انت الان تتابع خبر بحوزته مبالغ مزورة.. القبض على مسافر اجنبي في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية كمرك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط مسافر اجنبي بحوزته مبلغ مالي مزور قدره ( عشرة الاف دولار) فئة (100) دولار كان يروم إدخالها الى العراق".واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".