انت الان تتابع خبر الناتو يؤكد للعراق التزامه بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل اليوم، قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الناتو الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له".

وأعرب السوداني، عن "تقديره موقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الارهاب من خلال تقديم التدريب لقواتنا الأمنية، مؤكداً التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك، مشيراً إلى أهمية ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم".



وبيّن، أن "القوات الأمنية العراقية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب".

من جانبه، أكد الأدميرال مونش "التزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف. وأشار إلى تميز مستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين، مثنياً على القدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية".

