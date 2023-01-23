بعد سلسلة نتائج سلبية.. إيفرتون يقيل لامبارد

وهزم إيفرتون 8 مباريات من آخر 9 لقاءات خاضها الفريق في جميع المسابقات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تحدث لامبارد مع المالك موشيري ورئيس مجلس الإدارة بيل كينرايت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووافق على إحداث تغيير بعد هزيمة، يوم السبت أمام وست هام.



وعقب الخسارة أمام وست هام، تم منح لاعبي إيفرتون إجازة يوم الإثنين، وليس من المتوقع أن يعودوا إلى مركز تدريبات الفريق، حتى يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتولى أسطورة النادي لايتون بينز، المسؤول عن فريق تحت 18 عامًا، إلى جانب بول تايب مدرب فريق تحت 21 عامًا، مسؤولية قيادة الفريق، لحين تعيين مدير فني جديد.

وربطت تقارير صحفية، الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني للاتسيو، بتولي قيادة إيفرتون.

