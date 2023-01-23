الخارجية: العراق قلق من جمود الاتفاق النوويّ الإيرانيّ

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " فؤاد حسين، إستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المُتحدة للشُؤُون السياسيَّة وبناء السلام روزماري دي كارلو، ترافقها جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق (UNAMI)، في مقر وزارة الخارجيَّة ببغداد".واعرب الوزير عن "امتنانه للدور الذي تلعبه الأمم المُتحدة في العراق عبر مُساندتها ودعمها العمليَّة الديمقراطيَّة، مُؤكِّدًا تطلع العراق إلى المزيد من الدعم الأممي لمُواجهة الإرهاب، والمُساعدات الأمميَّة الممكنة للاستجابة للاحتياجات الإنسانيَّة الضروريَّة الطارئة لتعزيز قدراته".

وأشار وزير الخارجية إلى "إمكانيَّة الحكومة العراقيَّة على تحقيق النجاح، بالرغم من وجود تحديات أمنيَّة داخل البلاد، الأمر الذي يعكس حالة إيجابيَّة وتطور يطرأ على العمليَّة السياسيَّة في العراق"، مؤكدا على"أهميَّة الدور الأمميّ في تقديم المُساعدة والمشورة، لاسيما أنَّ العراق لايزال بحاجة إلى الخبرة والمُساعدة من الأمم المُتحدة، التي من الممكن أنَّ تحقق تغييراً نوعياً".



واضاف أنَّ "الحكومة العراقيَّة حريصة على تنفيذ البرنامج الحكوميّ من خلال إعدادها لبرنامج يؤمن احتياجات المجتمع العراقيّ في إعادة التوازن ومُواجهة الإرهاب، فضلاً عن إتخاذها القرارات المُهمة التي تصب في مصلحة المواطن العراقيّ.".

وفي الملف الأمنيّ أشار الوزير إلى، أنَّ "الجانب الأمنيّ جيد في الوقت الحاليّ، وهذا لا يعني عدم وجود تحديات أمنيَّة، إلّا أنّ تحسناً جوهرياً طرأ في الواقع، مّشيراً؛ إلى "أهميَّة التعامل مع التحديات الحالية مع الجانب التركيّ والإيرانيّ بهذا الشأن يتم بدبلوماسيَّة أعلى، لاسيما أنَّ الكثير من المُشتركات التأريخيَّة والثقافيَّة والإجتماعيَّة تجمعنا"، مؤكدا على ضرورة أتباع لغة الحوار في إيجاد مخرج لتلك الازمات".

واشار الى "قلق الحكومة العراقيَّة من جمود الاتفاق النوويّ الإيرانيّ"، لافتاً إلى "ضرورة أحياء هذا الملف، على الرغم من إنَّ المنطقة تشهد توتراً أقل من السابق وخاصةً بين إيران والسعوديَّة".

وناقش الجانبان "تطورات الحرب الروسية-الأوكرانيَّة، إذ أكَّد الوزير على "إمكانيَّة مجموعة الإتصال المُنبثقة عن الجامعة العربيَّة بمُشارَكة العراق في لعب دور إيجابيّ لحلِّ هذه الأزمة، والأخذ بزمام المُبادرة"، مُشدداً على ضرورة أنَّ تكون المُبادرة تحت مظلة الأمم المُتحدة في تقليل التوتر الروسيّ-الأوكرانيّ".

وبحث الجانبان ايضا "تأثيرات التغيير المناخيّ وشحة المياه في العراق"، مشيرا الى "حرص العراق على المُشارَكة بوفد رفيع المُستوى في قمة المياه التي ستعقد في نيويورك في آذار المُقبل".

من جانبها، قدمت روز كارلو، "التهنئة الوزير والحكومة العراقيَّة على فوز العراق ببطولة خليجي 25، التي أقيمت في مُحافظة البصرة، مُؤكِّدةً على أهميَّة البطولة التي عكست التضامن والوحدة الوطنيَّة في المجتمع العراقيّ، وجددت دعم الأمم المُتحدة لوحدة العراق أرضاً وشعباً ودعم أمنه واستقراره وسلامة أراضيه والوقوف مع العراق في معركته ضد كل أشكال الإرهاب".

واكدت على "التزام الأمم المُتحدة بمُساعدة العراق في مُواجهته للتحديات الأمنيَّة، لاسيما أنَّ العراق لديه الكثير من الإمكانيات لمُواجهة هذه التحديات سواء كانت أمنيَّة أو إقتصاديَّة، وهو لايزال شريك أساسي للأمم المتحدة".

ونوّهت كارلو إلى "أهميَّة تعزيز لغة الحوار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، في ظل التوتر الذي يخيم على المنطقة، بالإضافة إلى الجمود في العلاقات بين دول المنطقة، إذ إنَّ الحوار من شأنه أنَّ يعزز الأمن والإستقرار وينعكس إيجاباً على العلاقات بين الدول إقليميّاً".

وحضر اللقاء "السفير عمر البرزنجيّ والسفير محمد بحر العلوم المندوب الدائم لجُمْهُوريَّة العراق لدى الأمم المُتحدة في نيوريوك، ورئيس دائرة المُنظمات والمُؤتمرات الدوليَّة وكالةً عباس كاظم عبيد".