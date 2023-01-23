شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام للحوار الوطنى يرحب بدعوة وزير المالية لإجراء نقاش حول الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن ترحيب مجلس أمناء الحوار بدعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية لإجراء حوار مجتمعي حول موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 2023/2024، وما يرتبط بها من قضايا مالية واقتصادية.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن جدول أعمال الحوار يتضمن محورا اقتصاديا يشمل 8 لجان فرعية منها واحدة مخصصة للموازنة العامة للدولة بكل تفاصيلها، وتتوزع القضايا الأخرى التي شملتها دعوة وزير المالية على اللجان الأخرى بالمحور الاقتصادي.

ورحب المنسق العام للحوار الوطني بشمول الحوار المجتمعي الذي دعا إليه وزير المالية ضمن فعاليات الحوار الوطني الذي سيبدأ جلسات لجانه خلال فترة قصيرة، داعيا الوزير وقيادات وزارة المالية والجهات المشار إليها في دعوته، لإدارة النقاش المدعو إليه ضمن فعاليات الحوار الوطني، بكل ما سيؤدي إليه هذا من إثراء الحوار حول موضوع الموازنة العامة والقضايا الأخرى المرتبطة بها، وتعبيره عن كل الرؤى والخبرات المتنوعة التي تمثلها أطراف الحوار الوطني.