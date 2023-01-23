شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يطالب بحل إشكالية كثافة الفصول.. والتعليم: الزيادة السنوية السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بأهمية مراعاة كثافة الفصول، قائلاً: "نرجو مراعاة عدد الطلاب في الفصول الدراسة، بنشوف المعاناة في الريف أكثر، يجب أن يكون وقفه فيها".

وعقب وزير التربية والتعليم قائلا: "هناك أزمة في حجم الطلاب الذين يدخلون سنويا إلي المنظومة التعليم، فهناك 800 ألف طفل سنويا زيادة عن المواليد المقررة للمرحلة، وتحدثت فى هذا الأمر مع الرئيس، في حين أن هيئة الأبنية التعليمية لديها من 25- 30 ألف فصل دراسى".

واستطرد رضا حجازي، إننا نشجع التعليم الخاص للدخول في المنظومة، منوها إلي التجربة الكندية، حيث أهل الشارع هما أصحاب المدرسة.

وفي سياق متصل، أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالحضور إلي مجلس الشيوخ، قائلاً: " كنت سعيد وأنا جاي، وما عنديش أي مشكلة، إحنا شركاء في البناء، وليس هناك تربص"، الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس الشيوخ بقوله "وإحنا كمان مرحبين بحضورك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، والمُخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وتشمل الطلبات، ذلك المقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجدي، أما الطلب الثاني مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها.

والثالث مقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.