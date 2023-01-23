شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اللغة الفرنسية ستكون لغة ثانية فى المرحلة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، إن اللغة الفرنسية ستكون لغة ثانية فى المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أن هناك بروتوكول بشأن تدريس اللغة الفرنسية، وأشار إلى أن المركز الفرنسي فى القاهرة حاليا يدرب المعلمين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب و المـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "لما كنا فى فرنسا وجدنا هناك اهتمام كبير بدعم تعليم اللغة الفرنسية".

وبخصوص موضوع الدروس الخصوصية، قال وزير التربية والتعليم: "عمرى ما قولت أشجع الدروس الخصوصية، منفعش معلم فى مدرسة إبتدائي، الفكرة كلها ناس تمارس العمل وليست مؤهلة، لذلك هناك مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة مهنة للمعلم".