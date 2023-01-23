شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف عن قرار لذوى الهمم: الامتحان سيكون 100% موضوعى للإعاقة الذهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التربية والتعليم رضا حجازي، إنه بصدد إصدار قرار وزاري خلال أيام لصالح الطلاب من ذوي الهمم ودمجهم في المنظومة التعليمية، وذلك في شأن نظام الامتحانات، بحيث يكون امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية بواقع 100% موضوعي، وباقي أصحاب الإعاقات ستكون امتحاناتهم بواقع 85% موضوعي و 15 % مقالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، والمخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وأضاف حجازي، أن هذا القرار يأتي لصالح أبنائنا من ذوي الهمم، قائلا: "كيف يكون نظام امتحان أبنائنا في الثانوية العامة بواقع 85% موضوعي و15 % مقالي، ويكون ذوي الهمم بواقع مناصفة بين المقالي والموضوعي، والقرار سيصدر غدا أو بعد غد".

الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلاً: "هذا الخبر سبق لنا في المجلس".

وتشمل الطلبات، الطلب المقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسـة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجدي، أما الطلب الثاني مقدم من الدكتور عاطف علم الدين بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها.

والثالث مقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.