شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سيكون هناك حافز للموهوبين الفنيين والعلميين مثل الحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أنه يدرس تعميم الحافز ليكون للموهوبين فى مجالات عديدة وليس رياضيا فقط، موضحا أنه فيما يخص الحافز الرياضى لطلبة الثانوية العامة فهناك موهوبين فى مختلف المجالات مثلا الموهوب الفنى والموهوب العلمى وفى التكنولوجيا وغيرها، ومن ثم سيكون هناك حافز للموهوبين فى هذه المجالات بالقياس على الحافز الرياضى، لكن الأمر يحتاج إلى حوكمة وفى الوزارة نعمل على هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.

أضاف حجازى أن اليوم الرياضى ويوم النشاط الفنى أمر هام للغاية بالنسبة لأبنائنا من الطلاب فنحن لن نستطيع اكتشاف موهبة إلا بعد ممارسة النشاط ويتم اكتشاف المواهب بهذه الطريقة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المدرسة هى المكان الحقيقى للتعليم والتعلم وحينما تقوم بدورها لن يكون هناك أهمية للدروس أو غيره.

واستطرد: لدينا عجز فى أعداد المعلمين لكننا نكافح هذا الأمر ونسعى لتوفير المعلمين موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منح وزارة التعليم ميزة لزيادة أعداد المعلمين من خلال قرار تعيين ال30 ألف معلم سنويا كما أشار إلى أن الأبنية المدرسية وتطويرها واحدة من القضايا الهامة التى توليها الوزارة اهتماما كييرا.