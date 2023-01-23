شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب مفاجئة من جماهير ليفربول بعد تذبذب مستوي صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سلطت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية أن هناك حالة من الغضب تسيطر على جماهير ليفربول فى الآونة الأخيرة، بسبب تراجع مستوي النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم بذلك الشكل المخيف، بعدما كان اللاعب قد إعتاد على كسر الأرقام القياسية فى المواسم السابقة.

وقدم صلاح مردودًا سيئًا للغاية فى مباراة ليفربول الأخيرة أمام تشيلسي، لتعبر تلك المباراة عن الحالة السيئة التى يعيشها اللاعب هذا الموسم، وخاصة بعد رحيل ماني عن صفزف الريدز فى الصيف الماضي، بجانب غياب فيرمينو عن عدد كبير من المباريات هذا ااموسم بداعي الإصابة.

وعلى الرغم من كم الإنتقادات الذي حل على صلاح فى الأيام القليلة الماضية، إلا أن جماهير الريدز ما زالت تؤمن بأهمية بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، لا سيما أن منظومة الليفر هذا الموسم جميعها سيئة وليس صلاح فقط.



تحذيرات كبيرة من رحيل اللاعب

وحذرت جماهير ليفربول إدارة الفريق من الإقتراب إلى صلاح فى خطة الفريق الجديدة من غربلة بعض نجم الفريق فى الصيف المقبل، خاصة أن الريدز ليس ناد إستثماري فقط، بل يبحث بشكل دائم للتويج بالبطولات، كما أن بقاء النجم المصري هام للغاية للفريق.

ولا تريد جماهير ليفربول تكرار خطأ التفريط فى كوتينيو وماني، الذي حصل مع الفريق فى الموسم الماضي للحفاظ على شكل الفريق فى الفترة المقبلة والحاسمة فى عودة الريدز إلى سابق عهده.