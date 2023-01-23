شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يحسم موقفه من البقاء مع توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

كين يسعى لتجديد عقده مع توتنهام

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، على أن هاري كين، قد استقر على تجديد عقده مع توتنهام هوتسبير، خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل نهاية تعاقده الحالي في صيف 2024 القادم.

وأوضحت الصحيفة على أن هاري كين، يعد هدف للعديد من الأندية مثل بايرن ميونخ، وكان على رادار مانشستر سيتي في الصيف قبل الماضي، وكذلك مانشستر يونايتد.

وأكدت التقارير على أن كين ووكيله سيجتمعان مع إدارة النادي من أجل حسم موقف كين النهائي، حيث يأمل اللاعب في الاستمرار مع توتنهام.