شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة حقيقية فى قائمة الراحلين عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يفكر بشكل جادي فى رحيل عدد كبير من لاعبيه بنهاية الموسم الجاري، وإحداث ثورة حقيقية فى سوق الإنتقالات القادم بعد العروض السيئة التى يقدمها الفريق هذا الموسم.

يأتي ذلك مع رغبة مسئولي ليفربول فى توفير بعض الأموال لإبرام العديد كن الصفقات القوية والعودة إلى الطريق الصحيح فى المنافسة على جميع الألقاب، مثلما كان يحدث مع الفريق فى المواسم السابق.

حيث أنتقدت بعض وسائل الإعلام الإنجليزية قرار ليفربول برحيل النجم السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ فى بداية الموسم، والذي ساهم بشكل كبير فى نقص قوة الفريق الهجومية والإخلال بإيقاع الفريق.



موقف الراحلين عن ليفربول بالأسماء

ويعد الحارس البديل فى ليفربول كيليهر أحد أبرز الوجوه المرشحة للرحيل عن الفريق، بجانب نجم الوسط البرازيلي أرثر والذي لم يتمكن من تقديم نفسه مع الريدز حتى هذه اللحظة.

بجانب رحيل نابي كيتا المتوقع فى الفترة القادمة، بعد غياب اللاعب عن الفربق لفترة كبيرة، مما قد يجعل الجانب الإنجليزي يفكر فى إعارة اللاعب الموسم المقبل.



تحذيرات قوية من رحيل صلاح

وهددت عدد كبير من جماهير الليفر إدارة الفريق من التفكير فى رحيل النجم المصري محمد صلاح فى الفترة القادمة إلى باريس، خاصة أن اللاعب يعد أكثر اللاعبين تأثيرًا فى الفريق، على الرغم من تراجع مستواه هذا الموسم بشكل مفاجئ.