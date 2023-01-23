رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ «المركزي» من منصبه

23 يناير , 2023 امرأة عراقية نازحة من الطائفة الأيزيدية تخيط في مخيم للنازحين في منطقة الشريعة، على بعد حوالي 15 كم من مدينة دهوك الشمالية في إقليم كردستان العراق (أ ف ب). أعلنت وكالة الأنباء العراقية اليوم الإثنين أن رئيس الوزراء أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه وكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

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