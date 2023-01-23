انت الان تتابع خبر بحوزتهما ٤٣ هاتفاً.. القبض على متهمين بالسرقة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مكافحة اجرام البصرة القت القبض على متهمين متخصصان بسرقة الهواتف النقالة بالجرم المشهود و بحوزتهما ٤٣ هاتفاً مسروق".

واضافت انه "من خلال التحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدت عمليات سرقة في مناطق متفرقة من المحافظة".



واشارت الى انه "تم اتخاذ كآفة الاجراءات القانونية بحقه اصوليا".