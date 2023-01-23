انت الان تتابع خبر بحوزتهما ٤٣ هاتفاً.. القبض على متهمين بالسرقة في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مكافحة اجرام البصرة القت القبض على متهمين متخصصان بسرقة الهواتف النقالة بالجرم المشهود و بحوزتهما ٤٣ هاتفاً مسروق".
واضافت انه "من خلال التحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدت عمليات سرقة في مناطق متفرقة من المحافظة".
واشارت الى انه "تم اتخاذ كآفة الاجراءات القانونية بحقه اصوليا".
واضافت انه "من خلال التحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدت عمليات سرقة في مناطق متفرقة من المحافظة".
واشارت الى انه "تم اتخاذ كآفة الاجراءات القانونية بحقه اصوليا".