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بحوزتهما ٤٣ هاتفاً.. القبض على متهمين بالسرقة في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مكافحة اجرام البصرة القت القبض على متهمين متخصصان بسرقة الهواتف النقالة بالجرم المشهود و بحوزتهما ٤٣ هاتفاً مسروق".

واضافت انه "من خلال التحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدت عمليات سرقة في مناطق متفرقة من المحافظة".


واشارت الى انه "تم اتخاذ كآفة الاجراءات القانونية بحقه اصوليا".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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