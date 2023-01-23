انت الان تتابع خبر من ديالى.. وزير الداخلية يصدر توجيهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن"الشمري واصل جولته الميدانية في محافظة ديالى، حيث عقد اجتماعاً في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، وأكد على أهمية تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الآفة، والعمل بالخطط الهادفة من خلال الاعتماد على الجهد الاستخباري ومتابعة المتاجرين بالمخدرات، والبحث عن السبل الكفيلة بتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، كما استمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه المديرية".وفي محطته الثانية، زار الشمري "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة ديالى"، مشدداً على "ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم وعدم تأخير إنجاز معاملاتهم ومتابعتها".

وبين ان "على الجميع مساعدة المراجعين والابتعاد عن الروتين والرتابة في العمل، وإظهار الصورة الحقيقية لوزارة الداخلية من خلال التعامل الحسن مع المواطنين وأن نكون عند حسن ظنهم".

والى ذلك، زار الشمري "مديرية مرور ديالى، وعقد اجتماعاً مع عدد من مدراء الأقسام والشعب فيها"، مؤكداً أن "مسؤولية ضبط الشارع ترتبط ارتباطاً كلياً بمسؤولية رجل المرور، ومتابعة المخالفين، وتثقيف الجميع بشأن الالتزام التام بالقوانين المرورية وإجراءات السلامة، واستمع الى شرح موجز عن أهم المعوقات التي تواجه عملهم، ووجه بحلها وتوفير أفضل السبل من أجل حركة المركبات وانسيابية السير".