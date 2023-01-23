انت الان تتابع خبر مقتنيات تعود لأكثر من 150 سنة.. افتتاح "معرض الإرث القضائي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان، افتتح على هامش الاحتفالية السنوية السادسة ليوم القضاء العراقي معرض (الإرث القضائي)".

وأضاف أن "محتويات المعرض تضمنت مقتنيات قضائية تراثية تعود إلى أكثر من 150 سنة تتضمن قرارات قضائية ونسخا عن لقى أثرية تمثل (اشنونة، عشتار، اورنمو، حمورابي) اضافة الى سجلات قضائية قديمة عمرها اكثر من مئة سنة كتبت بالخط العثماني".



وتابع أن "الحضور ابدوا إعجابهم بالمعرض الذي يشير الى مدى عراقة وريادة القضاء في بلاد الرافدين".