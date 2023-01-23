«حادثة حرق نسخة من المصحف» .. رئيس وزراء السويد : حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية

الشارقة - اميمة ياسر - علق رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الأحد، على حادثة حرق نسخة من المصحف في بلاده، السبت، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.

وكتب أولف كريسترسون على الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء السويدية "أن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر ملائم".

وتابع كريسترسون، الذي ينتمي إلى حزب التجمع المعتدل اليميني: "إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين فعل مشين للغاية".

وقال رئيس الوزراء السويدي، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، إنه يعبر عن تعاطفه "مع كل المسلمين الذين شعروا بالإساءة لما حدث في ستوكهولم".

رئيس وزراء السويد،أولف كريسترسون على صفحته الرسمية، السبت:"حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر لائق.إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو فعل مشين للغاية.أود أن أعبر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء ما حدث في ستوكهولم اليوم."

وكان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي، راسموس بالودان، قد أحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم، السبت، أمام السفارة التركية تحت حراسة أمنية مشددة.

وجاء هذا التصرف بعدما ألقى بالودان، الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، خطابا امتد لساعة، هاجم فيه الإسلام والمهاجرين.

وأدانت دول عربية وإسلامية من بينها الإمارات والسعودية ومصر، تصرف بالودان.